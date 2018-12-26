Akar'dan CHP'li Özel Hakkında Suç Duyurusu (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır, suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi, manevi tazminat davası ise nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açıldı.

Dilekçelerde Akar'ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, devamında emekli olarak 9 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtildi.

Özel'in, Akar'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen dilekçelerde, Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında Akar hakkında fevkalade ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Şikayet dilekçesinde Özel'in, Akar'a yönelik beyanlarıyla "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4. maddesindeki "astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunmak" suçlarını işlediği kaydedildi.

Tazminat davası dilekçesinde ise Özel'den 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edildi.

(Sürecek)

Kaynak: AA