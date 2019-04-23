Akar'dan Açıklama: Amacımız Kılıçdaroğlu'nun Bir An Önce Sağ Salim Ayrılmasını Sağlamaktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Bizim oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kalmakta olduğu evden bir an önce sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükuneti sağlamak, halkı teskin etmek, dağıtmak. Tek amacımız bu. Başka bizim ne amacımız olabilir? Yani 'biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz', böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulundan çıkışında bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bunu açıkça, bir kez daha tekrarlıyorum; etrafta yüzlerce, binlerce insan var. Bunlar terörist değil, tamamının saldırgan olması mümkün değil. Bunlar köyün halkı, Çubuklular. 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve buna benzer ifadeleridir. Biz de buna karşı 'Evet, tamam, mesajınızı aldık, çalışmalarımız dağda, tepede terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.' dedik. Başka türlü yorumları yapanları insafa, aklıselime, empati yapmaya, sağduyulu, vicdanlı olmaya davet ediyorum. Burada bu kadar zorlama, akıl dışı bir yorum yapmak gerçekten akıllara zarar. O durum ve koşulları iyi değerlendirip, onlara bakmak lazım." Euronews.com'da Görüntüle