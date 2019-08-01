Akar: "Bütün çabamız, barışçıl yollarla tüm sorunları çözmek için her türlü azim ve gayreti...
Gazi Orduevi KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, KKTC Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.
Gazi Orduevi
KKTC Silahlı Kuvvetler Günü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, KKTC Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.
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Kaynak: AA
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