Akar: "Bütün çabamız, barışçıl yollarla tüm sorunları çözmek için her türlü azim ve gayreti...

Akar: "Bütün çabamız, barışçıl yollarla tüm sorunları çözmek için her türlü azim ve gayreti...

Gazi Orduevi KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, KKTC Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.

1.08.2019 21:15
Akar:

Gazi Orduevi
KKTC Silahlı Kuvvetler Günü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, KKTC Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.
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Kaynak: AA
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