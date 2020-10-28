Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."
28.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:49
Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.
Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan