Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."
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Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."

28.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:49
Akar:

Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.

Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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