Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır."

Akar: "Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı, en çok zararı nüfusunun kayda değer kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.