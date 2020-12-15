Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır."
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Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır."

15.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:49
Akar:

Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır.

Akar: "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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