Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (2)
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Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (2)

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (2)
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında Önlemleri yerinde denetleyen Akar, sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya geldi, dürbünle karşı tarafı inceledi Milli Savunma Bakanı Hulusi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında

Önlemleri yerinde denetleyen Akar, sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya geldi, dürbünle karşı tarafı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım"

"(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"

"Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde...
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Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (2) - Haberler
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