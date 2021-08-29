Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında Önlemleri yerinde denetleyen Akar, sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya geldi, dürbünle karşı tarafı inceledi Milli Savunma Bakanı Hulusi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında

Önlemleri yerinde denetleyen Akar, sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya geldi, dürbünle karşı tarafı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım"

"(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"

"Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri