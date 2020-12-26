Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti
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Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti

26.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:03
Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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