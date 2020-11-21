Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."
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Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."

21.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:03
Akar:

Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır.

Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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