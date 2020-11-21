Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."
21.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:03
Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır.
Akar: "(Bazı Batılı siyasetçilerin Azerbaycan aleyhindeki sözleri) Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer