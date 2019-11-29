Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ
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Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, euronews'te bir makale kalame aldı. Akar, 'Barış Pınarı' harekatını Türkiye'nin NATO'yu reddine dair bir kanıt gibi sunma isteyenlerin yanlışa düştüğünü söylüyor ve İttifak'a bağlılığın devam ettiğini vurguluyor

29.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56
Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ

Dr , Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı


Bu hafta NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ve İttifak liderleri bu çerçevede Londra'da bir araya gelecekler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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