Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ

29.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56

Dr Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı



Bu hafta NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ve İttifak liderleri bu çerçevede Londra'da bir araya gelecekler. Euronews.com'da Görüntüle