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Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.

01.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:19
Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir

Milli Savunma Bakanı , "27 Şubat'ta 'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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