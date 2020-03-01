Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.
01.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Kaynak: Dunya.com