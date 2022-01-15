Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının...
Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri