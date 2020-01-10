Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: Dunya.com