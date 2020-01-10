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Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:13
Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı 'ın ABD Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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