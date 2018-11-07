Akar, ABD'nin Tutumunu Eleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin PKK elebaşları kararıyla ilgili "Bir taraftan PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz." dedi