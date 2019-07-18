Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak...

Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak...

Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır.

Akar:

Akar: "ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır."

Kaynak: AA
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