Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir...

Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"