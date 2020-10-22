Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir...
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Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir...

22.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:41
Akar:

Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"

Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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