Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir...
22.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:41
Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"
Akar: "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer