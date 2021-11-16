Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...
Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi"
Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi"
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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