Akar: "24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi"
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Akar: "24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterle gelişi Askerlerle selamlaşması Sınır hattında incelemeler Toplantıdan detay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması VAN - Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterle gelişi

Askerlerle selamlaşması

Sınır hattında incelemeler

Toplantıdan detay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması VAN - Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi."

Akar: '24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi'
Akar: '24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi'
Akar: '24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi'
Akar: '24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

Son Dakika! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı, her gün 150'den fazla pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor
Son Dakika! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı, her gün 150'den fazla pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor
Son dakika haberleri | Akar: 'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist...
Son dakika haberleri | Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist...
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
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Akar: "24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
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