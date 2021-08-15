Akar: "24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterle gelişi Askerlerle selamlaşması Sınır hattında incelemeler Toplantıdan detay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması VAN - Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterle gelişi
Askerlerle selamlaşması
Sınır hattında incelemeler
Toplantıdan detay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması VAN - Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı