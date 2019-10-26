Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.
26.10.2019 09:39
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.
Kaynak: Dunya.com