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Akan trafikte yolun ortasında yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akan trafikte yolun ortasında yürüdü Bursa'da ana yolda ve akan trafikte yürüyerek ilerledi canını böyle tehlikeye attı Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi; gece saatlerinde ana yolda yürüyerek canını hiçe saydı.

BURSA (İHA) - Akan trafikte yolun ortasında yürüdü

Bursa'da ana yolda ve akan trafikte yürüyerek ilerledi canını böyle tehlikeye attı

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi; gece saatlerinde ana yolda yürüyerek canını hiçe saydı. Bu anlar kameraya yansıdı.

Olay Ankara yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi yolun en sol şeridinde tersten yürümeye başladı. Görenler korna çalarak tepki gösterdi. Diğer sürücülerin polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi.

Neyse ki korkulan olmadı, kimliği belirsiz kişi polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Akan trafikte yolun ortasında yürüdü

Akan trafikte yolun ortasında yürüdü

Akan trafikte yolun ortasında yürüdü

Akan trafikte yolun ortasında yürüdü
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri
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