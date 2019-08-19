19.08.2019 09:25

Akan trafikte seyir halindeki motosiklete binen 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Bir motosiklet dört çocuk

İSTANBUL - Pendik'de bir motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun trafikte seyir halinde gitmesi yürekleri ağza getirdi . Çocuklardan bazıları sepetten sarkarken yaşları 18'den küçük çocukları tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi.

Pendik'te trafikte dört çocuğun oluşturduğu manzara yürekleri ağza getirdi. Motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun seyir halinde gittiği anlar vatandaşları korkuttu. Bazı çocuklar sepetten sarkarken, motosiklet hızla trafikte seyir halinde gitti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuklar hızla motosikletle seyir halinde gidiyor. Bu sırada bazı çocuklar sepetten sarkıyor.

Kaynak: İHA