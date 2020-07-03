Akan trafikte kendini üst geçitten aşağıya attı Denizli'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, kendisini aşağıya sarkıttığı üst geçitten karayoluna kurulan hava yastığına atladı.

Denizli'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi, kendisini aşağıya sarkıttığı üst geçitten karayoluna kurulan hava yastığına atladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen A.C., yaya üst geçidine çıktı. Şahsın aşağıya sarktığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yoğun trafik akışının olduğu yolu trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri kurtarma hava yastığı açtı. Polis ekiplerinin uzun süre şahsı ikna etmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Kendini yaya alt geçidinde sarkıtarak sallanan şahıs hava yastığının üzerine atladı. O anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. A.C., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA