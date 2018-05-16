Ayağıyla Araba Kullanıp, Elleriyle Meyve Yedi
Erzurum'da ayağıyla araba sürerek meyve yiyen sürücü bu hallerini sosyal medyada yayınladı. Sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem başkalarının canını tehlikeye attı.
Akan trafikte ilerlerken otomobilin içinde yaptığı hareketlerle ölüme davetiye çıkaran şoför 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
HEM KENDİ CANINI HEM BAŞKALARININ CANINI TEHLİKEYE ATTI
Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşandı.
Trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını böyle tehlikeye attı.
Sürücünün kim olduğu nereye gittiği bilinmiyor. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.
Maganda sürücü kazaya davetiye çıkardığı o anları ise böyle görüntüledi. Görüntülere büyük tepki geldi.
YORUMLAR (36)
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EHLİYETİNİ ALACAKSIN BUNLARIN. . CEVİZ BEYİNLİLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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suriyelilere özenmi, ştir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ehliyetini iptal etsinler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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salakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ölseydi üzülmezdim. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır