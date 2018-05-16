Ayağıyla Araba Kullanıp, Elleriyle Meyve Yedi

Ayağıyla Araba Kullanıp, Elleriyle Meyve Yedi

Erzurum'da ayağıyla araba sürerek meyve yiyen sürücü bu hallerini sosyal medyada yayınladı. Sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem başkalarının canını tehlikeye attı.

Akan trafikte ilerlerken otomobilin içinde yaptığı hareketlerle ölüme davetiye çıkaran şoför 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

HEM KENDİ CANINI HEM BAŞKALARININ CANINI TEHLİKEYE ATTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşandı.

Trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını böyle tehlikeye attı.

Sürücünün kim olduğu nereye gittiği bilinmiyor. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.

Maganda sürücü kazaya davetiye çıkardığı o anları ise böyle görüntüledi. Görüntülere büyük tepki geldi.

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