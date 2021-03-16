Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk
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Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk

16.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:16
Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobil akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi cep telefonuyla kayda alındı. Kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen otomobilin trafiğin akıcı olduğu istikamette hem kendisinin, hem de karşı yönden gelen sürücülerin hayatlarını tehlikeye atarak ilerlemesi ise pes dedirtti. - KARABÜK

Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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