Akan sular buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akan sular buz tuttu

Akan sular buz tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, havaların soğumasıyla birlikte kayalıklardan akan sular buz tuttu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, havaların soğumasıyla birlikte kayalıklardan akan sular buz tuttu.

Adıyaman merkez Pirin Mevkiinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte su kaynakları buz tuttu. Kayalarda akan suyun donarak buz sarkıklarına dönüşmesi ortaya oldukça güzel manzara çıkarttı. Doğa yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar karşılaştıkları buz sarkıklarını görüntüleyerek hatıra fotoğrafları çekti. Yürüyüş sırasında oldukça güzel bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlar, "Gündüzleri havalar güneşli ve bahar havasında geçerken geceleri ise oldukça soğuk oluyor. Gece saatlerinde havaların eksi derecelere kadar düşmesiyle burada bulunan su kaynakları tamamen buz tutmuş" diye konuştu.

(Cihan Kizir/İHA)

Akan sular buz tuttu

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title