Akan, "Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık"
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Akan, "Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık"

Akan, 'Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan "Serik Belediyesporun hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik" dedi.

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan "Serik Belediyesporun hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik" dedi.

Serik Belediyespor Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği 2021-2022 sezonu 3. Etap hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Akan, Afyonkarahisar kampını ve yeni sezon öncesi görüşlerini dile getirdi. Afyonkarahisar'da iki etapta gerçekleşen kampı değerlendiren Akan, "Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizin de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle ve coşkuyla yapma çabası ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandırmakta" ifadelerini kullandı.

"Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık"

Takıma doğru ve karakterli oyuncuların dahil olduğunu vurgulayan Bülent Akan, "Bu sezon yeni bir takım kurduğumuz için uyumun ve gelişimin daha hızlı bir şekilde devamı açısından mevkisel eksiklerimizi gidermemiz gerekiyordu. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru oyuncu kimliklerini aramıza kattık. Serik Belediyesporun hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik. 23 Ağustos itibariyle kampımız bitti. 26 Ağustosta Antalyada top başı yapacağız ve ligin ilk maçı olan Kahramanmaraşspor maçına hazırlanacağız" dedi.

"Taraftarlarımız doğru zamanı beklesin"

Son olarak taraftarlarımıza seslenen Teknik Direktörümüz Bülent akan "Taraftarlarımızın maç sonunda keyif aldığı baskın ve güçlü oyun oynayan futbolun doğrularını yapan bir takım yapmaya çalışıyoruz. Takdir edersinizki bu çok kısa bir zamanda olmayacak. Bu Bir süreç ve olgunluk gerektiriyor, her hafta üzerine koyan bir takım olacak Doğru zaman geldiğinde ortaya koydukları vefayı, sabrı ve özveriyi onların kalplerinde huzur, ağızlarında çok hoş bir tat bırakan o duyguların karşılığını hep beraber alacağımız bir takımımız olacak diye konuştu. Serik Belediyespor 28 Ağustos'ta sahasında Alanya Kestelspor ile hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

Akan, 'Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık'
Akan, 'Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık'
Akan, 'Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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