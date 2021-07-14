Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?

Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Case Western Reserve Üniversitesi, Weatherhead School of Management'dan MBA derecesini alan Akan Abdula son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki, Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bilgi Üniversitesi, Marka Okulu'nda Tüketici Davranışları dersini vermekte olan Akan Abdula, Türkiye'nin en iyi ürün lansmanı ve en etkili sosyal sorumluluk kampanyaları olmak üzere, çok sayıda altın Effie ödülüne layık görüldü. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer alan Akan Abdula ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKAN ABDULA KİMDİR?

Akan Abdula, Aralık 1978 Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. İstanbul'da Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Case Western Reserve Üniversitesi, Weatherhead School of Management'dan MBA derecesini aldı. Millward Brown'da araştırma direktörü olarak uzun yıllar çalıştı. 17 yıl reklam, pazarlama stratejileri, marka yönetimi ve pazar araştırma iş deneyimi vardır.Türkiye'de bir reklam ajansında Strateji ve Planlama bölüm başkanlığı ve Grey Group Worldwide global strateji konseyi üyeliği yaptı. Global konseyi yöneten 12 stratejist arasındaydı. Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yaptı. Kırmızı, Felis ve Effie jüriliği yaptı. Türkiye'nin en iyi ürün lansmanı ve en etkili sosyal sorumluluk kampanyaları olmak üzere, çok sayıda altın Effie ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin en büyük markalarına şahsen danışmanlık vermektedir. Bilgi Üniversitesi, Marka Okulu'nda Tüketici Davranışları dersini vermektedir. Daily Telegraph stratejik yaklaşımlarını haberleştirmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Petek Dinçöz Zeynep Bastık Sertab Erener
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:01:17. #1.15#

title