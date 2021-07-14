Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?

Case Western Reserve Üniversitesi, Weatherhead School of Management'dan MBA derecesini alan Akan Abdula son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki, Akan Abdula kimdir? Akan Abdula kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bilgi Üniversitesi, Marka Okulu'nda Tüketici Davranışları dersini vermekte olan Akan Abdula, Türkiye'nin en iyi ürün lansmanı ve en etkili sosyal sorumluluk kampanyaları olmak üzere, çok sayıda altın Effie ödülüne layık görüldü. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer alan Akan Abdula ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKAN ABDULA KİMDİR?

Akan Abdula, Aralık 1978 Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. İstanbul'da Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Case Western Reserve Üniversitesi, Weatherhead School of Management'dan MBA derecesini aldı. Millward Brown'da araştırma direktörü olarak uzun yıllar çalıştı. 17 yıl reklam, pazarlama stratejileri, marka yönetimi ve pazar araştırma iş deneyimi vardır.Türkiye'de bir reklam ajansında Strateji ve Planlama bölüm başkanlığı ve Grey Group Worldwide global strateji konseyi üyeliği yaptı. Global konseyi yöneten 12 stratejist arasındaydı. Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yaptı. Kırmızı, Felis ve Effie jüriliği yaptı. Türkiye'nin en iyi ürün lansmanı ve en etkili sosyal sorumluluk kampanyaları olmak üzere, çok sayıda altın Effie ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin en büyük markalarına şahsen danışmanlık vermektedir. Bilgi Üniversitesi, Marka Okulu'nda Tüketici Davranışları dersini vermektedir. Daily Telegraph stratejik yaklaşımlarını haberleştirmiştir.