AKAMİB'ten 2020 yılında 716 milyon dolarlık ihracat
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AKAMİB'ten 2020 yılında 716 milyon dolarlık ihracat

13.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:49
AKAMİB'ten 2020 yılında 716 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılında 716 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılında 716 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, birlik bünyesindeki ihracatın 2020 yılında 716 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirterek ihracattan yüzde 61 pay alan mobilya sektöründe 437,5 milyon dolarlık dış satım yapıldığını aktardı.

Dış satımın en fazla orman tali ürünlerinde arttığını belirten Kılıçer, bu sektördeki ihracatın 2019'a göre yüzde 43 artarak 37,7 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Kılıçer, hedef pazar olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik ihracatta artış yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılarımızın hızlı karar alabilme ve adaptasyon yeteneği sayesinde birçok ülkenin kayıp yılı olarak gördüğü 2020 yılında ihracatımızı koruduk. Hedef pazar ABD'ye ihracatımızı yüzde 42,4 artırarak 23 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bunun yanı sıra Irak'a yüzde 8,7 gerilemeye rağmen 170,1 milyon dolar, İsrail'e yüzde 22,7 artışla 56,7 milyon dolar, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya yüzde 36,5 artışla 54 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 23,3 artışla 23 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Dijitalleşmeye hızlıca adapte olan ihracatçılarımızın hedef pazarlardaki normalleşme sonrasında pazar paylarını hızlıca artırmalarını bekliyoruz."

Tarımda ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden AKABİM Başkanı Kılıçer, orman tali ürünleri sektöründeki ihracat artışının 12 ay devam ettiğine dikkati çekti.

Kılıçer, ihracatçı ailesini genişletmek ve ihracatı artırmak için çalışmaların 2021 yılında da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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