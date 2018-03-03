Akamib'in Şubat Ayı İhracatı 48 Milyon Dolar

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ihracatı Şubat ayında yüzde 5.2 oranında artış göstererek 48 milyon 48 bin dolar olarak gerçekleşti.

2018 yılı Şubat ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre, Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2017 yılının eş değer dönemine kıyasla, yüzde 20.7 oranında artış göstererek 398 milyon 235 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Şubat ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı ise yüzde 3.1 oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, Şubat ayında yüzde 5.2 oranında artış göstererek 48 milyon 48 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. İhracatı artırmak için var olan pazarlara devam eden ihracata ek olarak yeni pazarların da araştırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aymen, bu amaçla çalışan AKAMİB'in 8-11 Mart 2018 tarihlerinde Singapur Mobilya Fuarı'na katılım göstereceğini, fuarı ve pazarı sektör için değerlendireceklerini dile getirdi. Diğer taraftan kereste, palet sektöründe devam eden URGE projesini hatırlatan Aymen, "Proje kapsamında 5 farklı ülke pazarına heyetler düzenlendi. Bir sonraki heyet çalışması ise 2017 yılında AKAMİB tarafından en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 4. sırada olan İtalya pazarı için yapılıyor. İtalya pazarına Şubat ayında gerçekleştirilen ihracatta AKAMİB olarak yüzde 13.6 oranında artış görülürken, Türkiye Geneli sektör rakamları ihracatı incelendiğinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100 artış olduğu görüldü" diye konuştu.

Aymen, Türkiye geneli ve AKAMİB olarak sektörün Şubat ayında en önemli pazarının Irak olduğunu, AKAMİB ihracatında 1. sırada yüzde 66 oranında pay ile yaklaşık 32 milyon dolar ihracatı olan mobilyalar ürün grubu ihracatının yer aldığını dile getirdi. - MERSİN