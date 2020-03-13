AKAMİB'den yılın ilk iki ayında 120 milyon dolar ihracat Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), yılın ilk iki ayında 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), yılın ilk iki ayında 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında en fazla ihracat Irak, Almanya, İsrail ve Libya'ya gerçekleştirildi.

Yılın ilk iki ayında yüzde 4,2 artışla 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, birliğin ihracatında yüzde 61 ile en yüksek payı alan mobilya ürün grubunun ihracatının yüzde 10,5 artışla 78 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Aynı dönemde, yüzde 94,5 ile en yüksek artışın yaşandığı kereste, sandık, kafes, palet ürün grubunun ihracatının 18 milyon dolar olduğu bildirildi.

"Yeni ihracatçılar kazanmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, ihracatı artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını başta fuarlar olmak üzere uluslararası birçok etkinliğin iptal edilmesine neden olduğuna dikkati çeken Kılıçer, bu durumun tanıtım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Salgının bir süre daha devam etmesinin, dünya ticaretinde sıkıntıları da beraberinde getireceğini aktaran Kılıçer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hemen hemen tüm uluslararası fuarlar iptal edildi. Yeni pazarlar bulmanın yanında mevcut pazarları korumak için de aşırı gayret gerekiyor. Çünkü bizim bekleyecek lüksümüz yok. İhracatı artırmak için hedef pazarlara fuarlar yoluyla ulaşamasak da birebir görüşmelerle tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni ihracatçılar kazanmak için çalışıyoruz. Hedefimiz her geçen yıl ihracat rakamlarının yanı sıra ihracatımızın niteliğini ve ihracatçı firma sayısını da artırmak. Bu amaçla içinde bulunduğumuz yıl Hatay, Adana ve Mersin'de olmak üzere 3 yeni URGE projesini hayata geçireceğiz. URGE projelerimizle başta mobilya, kereste ve palet üreticileri olmak üzere, KOBİ'lerimizi dış pazarlarla tanıştırarak, sayıları her geçen gün artan ihracatçı ordusuna katılmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA