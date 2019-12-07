AKAMDER'de Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi
Haberler » Güncel » AKAMDER'de Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi - Haber

AKAMDER'de Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 7. olağan genel kurulunu yaptı.

07.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:09
AKAMDER'de Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi

Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 7. olağan genel kurulunu yaptı. Tek listede seçime giren , başkanlığa tekrar seçildi.


Adana Kamu Müteahhitleri Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda güven tazeleyen Mustafa Karslıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Kamu müteahhitlerini bir çatı altında toplayarak üyelerin ve toplumun yararına olan sosyal etkinliklerde önemli iz bırakan gayretler gösterdik. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe birçok çıkmaza el atarak çözüm noktasında çalıştık. Temel prensip olarak güven ve doğruluğu esas aldık. AKAMDER olarak tüm çalışmalarımız ülkemiz ve Adanamızın önceliğidir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler