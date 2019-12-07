AKAMDER'de Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi

07.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:09

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 7. olağan genel kurulunu yaptı. Tek listede seçime giren Mustafa Karslıoğlu, başkanlığa tekrar seçildi.



Adana Kamu Müteahhitleri Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda güven tazeleyen Mustafa Karslıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Kamu müteahhitlerini bir çatı altında toplayarak üyelerin ve toplumun yararına olan sosyal etkinliklerde önemli iz bırakan gayretler gösterdik. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe birçok çıkmaza el atarak çözüm noktasında çalıştık. Temel prensip olarak güven ve doğruluğu esas aldık. AKAMDER olarak tüm çalışmalarımız ülkemiz ve Adanamızın önceliğidir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA