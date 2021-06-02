Akamber ne demek? Akamber anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Akamber, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Akamber ne demek? Akamber anlamı ne? İşte, Akamber kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Akamber kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Akamber anlamı ne? Akamber ne demek?
AKAMBER NE DEMEK?
akamber
(a'kamber), Türkçe ak + Arapça ?anber
1. isim Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş.
2. isim Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.