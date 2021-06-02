Akamber ne demek? Akamber anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Akamber, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Akamber ne demek? Akamber anlamı ne? İşte, Akamber kelimesin anlamı!