Akademiye geldi, kendi işini kurdu

07.10.2019 11:36

Bursa'da bir kadın Nilüfer Belediyesi'nin Kadın ve Çocuk Akademisi'ne giderek kendi işini kurdu.



Nilüfer Belediyesi tarafından Kültür, Çalı, Büyükbalıklı ve Hasanağa mahallerine kurulan Kadın ve Çocuk Akademileri açtığı kurslarla vatandaşlara hizmet veriyor. Akademilerde kadınlara yönelik dikiş, örgü, taş boyama, yakma resim gibi el sanatlarının yanı sıra okuma-yazma, İngilizce, işaret dili gibi akademik çalışmalar da yapılıyor. Çocuklara ise okul derslerine ilaveten gitar, resim, kukla yapımı gibi çeşitli kurslar veriliyor. Bugüne kadar akademilerden faydalanan kadın sayısı 2 bin 216'yı bulurken, çocuk kayıtları ise bin 500'ü aştı.



Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nin kurslarına gelerek kendi işini kurma fikrinin doğduğunu belirten 3 çocuk annesi Şirvan Çapraz, "Çalı Akademi(ye gelince kendime güven geldi. Burada çeşitli kurslara katıldım. Kendime güvenim bu sayede ortaya çıktığını düşünüyorum. Eşime ve aileme destek olmaya karar verdim. Temizlik ile ilgili bir iş kurdum. Temizlik geçerli bir meslek. Hanımlar çalıştığı için evlerinde iş yapamıyorlar. Ben bu işi kurmalıyım dedim. İlk olarak apartmanda merdiven temizliği ile başladım. Bir kadın arkadaş buldum. 'Merdiven, ev temizlikleri yapalım, hem ben para kazanmış olurum, hem siz de kazanırsınız' dedim. Baktım bir apartman derken, 2 -3 apartman oldu. Sonra işlerimin arkası geldi. Ev temizlikleri, fabrika işleri, inşaat temizlikleri de yapıyoruz" dedi.



İlk olarak broşür bastırarak ve kızıyla kapı kapı dağıtarak işe başladığını vurgulayan Çapraz, "Kızımla birlikte kapı kapı gezerek kartvizitler ve broşürler dağıttım. Çevremde gördüğüm insanlara anlattım. Sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Temizlediğim yerlerin pis halini ve temizlenmiş halini sosyal medyada paylaştım. Ondan sonra tavsiye üzerine gerisi geldi. Şu an 4 kişiyiz. 2 kişi merdiven, 2 kişi de ev temizliklerine gidiyor. Ben de para kazanıyorum, arkadaşlarım da kazanıyor. 1 yıldır bu işi yapıyorum" diye konuştu.



Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'ne gelerek dernek kurduklarını ifade eden Çalı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Göktaş, "Biz bu derneği Nilüfer Belediyesi Çalı Akademi'ye gelen kursiyerlerle birlikte karar alarak kurduk. Faydalı olabileceğini düşünüyorum. Buraya gelen kadınlarımız kendi haklarını bilmeleri için çalışıyoruz. Aynı zamanda akademide hangi konularda ve branşlarda programlar oluşturmaları konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Yeni kurslara kayıt yaptırarak farklı alanlarda tecrübeler kazanıyoruz" dedi.



Çocuklarını kursa yazdırmak için akademiye gelen 3 çocuk annesi Sibel Koç da İngilizce kursuna severek devam ettiğinin altını çizerek, "Akademiye başta çocuklarım için geldim. Hem kendim hem çocuklarım için iyi kurslar olduğunu gördüm. Bu yıl İngilizce kursuna devam ediyorum. İkiz oğlum var. Onlar da yaz tatilinde resim, gitar kurslarına katıldılar. Biz kadınlar için yapılan kurslardan çok memnunum. İlkokul mezunuyum ve devam ettiğim İngilizce kursundan çok memnunum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA