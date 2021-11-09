Akademisyenlere Yönelik "Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklı Proje Eğitimi"nin İlk Etkinliği Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü tarafından akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon kaynaklı proje yazma ve yürütme yetkinliğini artırmaya yönelik hazırlanan eğitim ve mentorluk sürecinin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

4 oturumda gerçekleşen etkinlikte; "Sosyal Bilimler", "Mühendislik", "Sağlık" ve "Fen Bilimleri" odak grupları oluşturuldu. Farklı disiplinlerden katılım gösteren akademisyenler, proje fikirlerini tanıtarak beklenti ve taleplerini aktardı.

Üniversitemizin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarından azami ölçüde yararlanması, deneyim ¸ güncel bilgi ve network kazanımının sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, IF GROUP Kurucu Ortağı Elif Karabacak Ünver, TÜBİTAK Fonları ve Avrupa Birliği Fonları hakkında genel bilgiler verdi. Odak grupların ihtiyaçlarına yönelik yol haritası belirlendi.

SDÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi de SDÜ'nün akademisyenlere sağladığı "Proje Mentorluk", "Lider Araştırmacı", "Araştırma Başlangıç", "Doktora Sonrası Araştırmacı", "Proofreading", "Lisans Öğrencisi" başlıklı destekler hakkında bilgi verdi.

Programın devamında ise akademisyenlerin projelerine uygun fon kaynakları belirlendi; ilgili çağrılara başvuru süreçleri, 1-1 mentorlukla takip edilecek.

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