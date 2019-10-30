Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.

30.10.2019 16:07
Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan 'Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı' imalatı gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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