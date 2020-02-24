Akademisyenlerden Tekkekıran İlkokuluna büyük destek

24.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:32

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi akademisyenleri, Vezirköprü ilçesi Tekkekıran İlkokulunun bakım ve onarımını üstlendi.

İlçenin birleştirilmiş sınıflı okullarından Tekkekıran İlkokulu öğretmeni Atilla Cantimur'un girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Zahide Ayyıldız Onaran başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucu okulun bakım ve onarımı yapıldı.

Parke döşemeleri, boya, kitaplık ve anasınıfı köşesi gibi çalışmaların da yapıldığı okulda, öğrenciler yeni ve düzenli bir okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Onaran başkanlığındaki ekip, ziyaret ettiklere öğrencilere kaban, bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Mahalle Muhtarı Engin İnan ve velilerin misafirperverliği ile ağırlanan yardımseverlere yöresel yemekler ikram edildi.

Muhtar İnan, Zahide Ayyıldız Onaran ile yardımda bulunan akademisyenlere plaket taktim etti.

Kaynak: AA