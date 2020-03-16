Akademisyenlerden koronovirüs tedbirlerine tam destek Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından ilan edilen ve vurgulanan önlemlere tüm vatandaşların riayet etmesi ve kamuoyunun bu konuya hassasiyet göstermesi gerekliliğini bildirdi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından ilan edilen ve vurgulanan önlemlere tüm vatandaşların riayet etmesi ve kamuoyunun bu konuya hassasiyet göstermesi gerekliliğini bildirdi.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlandığını ve tüm dünyanın teyakkuza geçtiği belirtildi.

İlk ortaya çıktığı andan itibaren etkili bir şekilde yayılan virüsün, Türkiye'ye sirayet etmesinin, başarılı bir yönetim felsefesi ve ön hazırlıkları sayesinde geciktirildiğinin ifade edildiği açıklamada, Türkiye'nin söz konusu küresel sorundan en az etkilenen ülkelerden birisi olduğu kaydedildi.

Sürecin başlangıcından beri Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Bilim Kurulu ve alanında yetkin akademi üyelerinin, toplum sağlığına yönelik sorumluluklarını en etkin biçimde yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından ilan edilen ve vurgulanan önlemlere tüm vatandaşlarımızın riayet etmesi ve kamuoyunun bu konuya hassasiyet göstermesinin gerekliliğini hatırlatmak isteriz. Sağlıklı bilimsel veriye dayalı bireysel sorumluluk ve toplumsal dayanışmanın, 'pandemi' ile mücadelede en önemli destekçimiz olacağı aşikardır. Bu hususta sosyal mesafeye riayet edilerek tokalaşma ve sarılmaların en aza indirilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durularak sosyal izolasyona çaba gösterilmesi, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenmeye dikkat edilmesi, kişisel temizliğe ve özellikle el temizliğine özen gösterilmesi ve hastalık şüphesi bulunan ve yurtdışından gelen vatandaşlarımızca 14 gün kuralına azami derece dikkat edilmesi önemlidir."

Kaynak: AA