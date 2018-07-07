Akademisyenlerden Havza'ya Ziyaret

Samsun'da düzenlenen 11. İslam Tarihçileri Kongre ve Koordinasyon Toplantısı'na katılan akademisyenler, Havza'yı ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Metin Yılmaz koordinesinde ilçeye gelen akademisyenleri Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ile Belediye Başkanı Murat İkiz karşıladı.

Organizasyona katılan 150 civarındaki akademisyen, Havza'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Prof. Dr. Yılmaz, İslam Tarihçileri Kongre ve Koordinasyon Toplantısı'na Türkiye genelindeki üniversitelerde görev yapan bilim insanları ve tarihçilerin katıldığını belirterek, sunumların ardından kültürel gezi kapsamında Havza'yı ziyarette bulunduklarını anlattı.

Kaymakam Yılmaz ise, Havza'nın gezi programına dahil edilmesinden ötürü mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Havza hem tarihi hem de coğrafi konumu ile önemli bir ilçe. Bu özelliklerinin yanı sıra termal turizmde de adından söz ettiren bir ilçe. Sizleri ilçemizde misafir etmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Başkan İkiz de, Havza'nın tarihi bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 2 bin yıllık kaplıca suyu ve Cumhuriyet tarihindeki önemli yeri ile ilk kıvılcımın yakıldığı Havza'da değerli hocalarımızı ağırlamaktan onur duyduk." ifadesini kullandı.