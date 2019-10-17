Akademisyenlerden Boyabat Belediyesine ziyaret

17.10.2019 16:52

Ondokuz Mayıs ve Sinop Üniversitesinden bazı akademisyenler, Boyabat Belediyesini ziyaret etti.

Belediyenin davetlisi olarak ilçeye gelen akademisyenler, tarihi mekanları gezdikten sonra Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya ziyarette bulundu.

Çakıcı, burada yaptığı açıklamada, şehrin kimliğini ortaya çıkarmak adına akademisyenleri ilçeye davet ettiklerini söyledi.

İlçenin yeni yol haritalarını belirlemek istediklerini belirten Çakıcı, "Boyabat, kadim bir tarih şehri, tarihi kalesi, evleri, çarşısı var. Çoğu tarihi bölgelerde olmayan değerlere sahip, örnek olarak çok yerde böyle bir muhteşem tarihi kale yok. Biz buralarda yaşanmış kültürü ve değerleri tekrar canlandırmak istiyoruz." dedi.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Çek ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz da ilçe hakkında izlenimlerini aktardı.

Akademisyenler daha sonra bilimsel incelemelerde bulunmak üzere belediyeden ayrıldı.

Kaynak: AA