Akademisyenler YKS öncesi öğrencilere bilgilendirme notları hazırladı
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Akademisyenler YKS öncesi öğrencilere bilgilendirme notları hazırladı

Akademisyenler YKS öncesi öğrencilere bilgilendirme notları hazırladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Rumeli Postası' isimli bilgilendirme yazılarının YKS günü İstanbul ve Trakya bölgesinde sınava girecek adaylara ve ailelerine dağıtılacağı duyuruldu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Rumeli Postası' isimli bilgilendirme yazılarının YKS günü İstanbul ve Trakya bölgesinde sınava girecek adaylara ve ailelerine dağıtılacağı duyuruldu. Bilgilendirme yazılarının, üniversitenin akademisyenleri ve rehberlik bölümü tarafından hazırlandığı kaydedildi.

STRES İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI ANLATILDI

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada " YKS'ye girecek olan adaylarımızın ve ailelerin heyecanına ortak oluyoruz. Bu süreçte kendilerini doğru yönlendirebilme adına böyle bir oluşum içine girdik. Ülke genelinde tüm adaylara ulaşabilmek adına Rumeli Postası olarak adlandırdığımız gazetemizi hem dijital hem de basılı hazırladık. Üniversitemizin akademisyenleri ve rehberlik bölümü tarafından titizlikle hazırlanan Rumeli Postası'na tüm adaylar dijital olarak üniversitemizin internet sitesinden ulaşabilirler. Aynı zamanda basılı olarak da gazetemizi sınav günü adaylara ve ailelerine ulaştıracağız. Üniversiteye hazırlanmak gerçekten yorucu bir süreçtir. Hem sıkı çalışmak hem sabır hem de kararlılık ister. Sadece öğrenci için değil elbet; aile için de öyledir. Üniversite sınavı sonrası ise en az bu dönem kadar önemli, ciddi ve zorlu bir maraton başlar; Tercih maratonu...Tercih dönemi önemlidir çünkü tercih, gelecekle ilgili verilen önemli bir karardır. Bu nedenle, adaylar sınavdayken ailelerin keyifle okuyabileceği postayı, tercih dönemine yönelik hazırladık. Rumeli Postası'nın ilk sayısında tercih yaparken dikkat edilecek önemli noktalar ve tercih döneminde yaşanan stres ile baş etmenin yolları anlatıldı. İstanbul ve Trakya bölgesinde sınava girecek olan adaylarımıza ekiplerimiz tarafından dağıtılacak olan postamızın kendilerine bu süreçte yardımcı olacağını umuyoruz. Şimdiden sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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