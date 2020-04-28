Akademisyenler üniversite personeli için maske üretiyor Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli akademisyenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üniversite personelinin ihtiyacını karşılamak üzere 3100 maske üretecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli akademisyenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üniversite personelinin ihtiyacını karşılamak üzere 3100 maske üretecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Hamide Tuba Kızılkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Sakarya ile Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Gül Gökkaya Tüysüz, üniversite personellerinin kullanımına sunmak için evlerinde maske üretiyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan yarı mamul ürün halinde alınan üç katlı tek kullanımlık maskelerin, kenar dikiş ve lastik tutturma işlemlerini gerçekleştiren öğretim elemanları, tamamlanan maskeleri sterilize bir şekilde personelin kullanımına sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, öğretim elemanlarının önemli bir ihtiyacı karşılama çabasıyla güzel bir işe imza attıklarını belirterek, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Dağhan'a ve emeği geçen öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA