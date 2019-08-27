Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

27.08.2019 10:49
Akademisyenler Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmettin Kırtak ve Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ziyaret etti. Ziyarette, görüş alış verişinde bulundular. - KİLİS

Kaynak: İHA
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