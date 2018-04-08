Akademisyenler Ortaokul Öğrencileriyle Buluştu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri, "Bilim Söyleşileri" etkinliği kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulunda "Bilim Söyleşileri" etkinliği düzenlendi,

Etkinlikte, TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiler Kartal ve Zooloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, "Küresel İklim Değişikliği ve Suyun Önemi", "Bitkilerin Renkli Dünyası" ile "Trakya'nın Önemli Kuş Alanları Gala Gölü Milli Parkı ve İğnea'da Longoz Milli Parkı" konulu sunumlar yaptı.

Okul Müdürü Mustafa Elibol, etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür etti.