Akademisyenler öğrencilere "Bu da gelir, bu da geçer" diye seslendi

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, hazırladıkları kliple öğrencilere "Bu da gelir, bu da geçer." diye seslendi.

Kastamonu Üniversitesinde akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, hazırladıkları kliple öğrencilere "Bu da gelir, bu da geçer." diye seslendi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin evlerinde zaman geçirdiği dönemde onlara moral vermek amacıyla klip hazırladı.

Öğrencilerin derslerde olduğu dönemden fotoğraflara da yer verilen klipte, akademisyenler evlerinden "Bu da gelir, bu da geçer." türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Akademisyenler korosundan yapılan yazılı açıklamada, "Evde kalın, sanatla kalın, sağlıcakla kalın." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu salgın günlerinde Sağlık Bakanlığının "Evde kal." çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sizler yokken boş sınıflardan kuru bir uğultu yükselmekte ve koridorların soğuk duvarlarına çarpıp bizlere tabiri mümkün olmayan hüzünler yaşatmaktadır. Heyecan ve neşe dolu seslerinizi duyamamak bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bu sessizliğin acı çığlını duymamak, hüznümüzü bir nebze olsun azaltmak ve sizlere tanıdık yüzler gösterip hocalarınızın seslerini duyurmak amacıyla Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu olarak 'Bu da gelir, bu da geçer.' diye seslenmek istedik. Sizler için 'az da olsa' bir teselli olması amacıyla bu türküyü seslendirdik."

Kaynak: AA