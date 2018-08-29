Akademisyenler ile Girişimcileri Teknoparkta Buluşturacaklar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 17 bin metrekare alanda kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Teknopark, araştırma sonuçlarını ticari ürüne dönüştürmek isteyen akademisyenler ile iş fikri olan girişimcileri bir araya getirecek.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Teknopark'ı için 2017 Aralık ayında başvuru sürecini başlattıklarını hatırlattı.

Mindivan, başvurularının kabul edildiğini ve teknopark kurulmasına ilişkin düzenlemenin 2018 Mart ayında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, "Araştırma sonuçlarını, üniversite raflarındaki akademik birikimlerini ticari ürüne dönüştürmek isteyen akademisyenlerimiz, girişimcilerimiz, iş fikri olan sanayicilerimiz, büyümek istiyorlarsa fikirleri varsa teknopark çatısı altında yer alabilecekler." dedi.

Teknoparkta, Ar-Ge ve inovasyona dayalı projeler üzerinde çalışmalar yapılacağını vurgulayan Mindivan, şunları kaydetti:

"Artık günümüzde bilgiye ya da yeniliğe dayalı ürünler esas alınmaktadır. Bu nedenle de ticari ürün düşünüyorsak muhakkak artık Ar-Ge ve inovasyona dayalı olduğu için teknopark çatısı altında geliştirilmesinde fayda var. 17 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Bunun yaklaşık 4 bin metrekaresi kapalı alan olacak, mimarisi çizildi, inşaatı en kısa zamanda bitecek. Hem laboratuvar ve hem de ofisler olacak. 2023 vizyonu olarak hedefimiz, ilk 10 ekonomiye girmek. Bunu da ancak katma değeri yüksek ürünleri satarak yapabiliriz. Artık ülkeler, fethederek değil sattığı ürünle ilk 10 ekonomiye çıkabiliyor. 500 milyar dolar ihracat yapabilmemiz için Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürünler satmamız gerekiyor."

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Değirmenci de "İş insanlarının buraya gelmesi ve akademisyenlerle aynı ortamda olması çok önemli. Bir iş insanının işi olmadan üniversiteye gitmesi ne kadar zor ise bir akademisyenin işi olmadan fabrikalara gitmesi o kadar zor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fadime Özdemir Koçak ise ilk başvuruyu kendilerinin yaptığını ve projelerinin kabul edildiğini belirterek, "Şu anda resmi bir şirket olarak varız. Amacımız mikrobiyal tarım. Tarımda en çok kullanılan gübre ve diğer ürünlere alternatif olarak mikroorganizmaları kullanarak ürün oluşturmak. Bunların da geri dönüşümde bizlere sağlıklı ürünler olarak dönmesini sağlamak." diye konuştu.