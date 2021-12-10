Akademisyenler Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Zengezur koridorunun önemini ele alacak - Haberler
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Akademisyenler Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Zengezur koridorunun önemini ele alacak

Akademisyenler Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Zengezur koridorunun önemini ele alacak
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Akademisyenler, Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Zengezur koridorunun önemini çevrim içi panelle değerlendirecek.

IĞDIR (AA) - Akademisyenler, Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Zengezur koridorunun önemini çevrim içi panelle değerlendirecek.

Iğdır Üniversitesi, Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla sonuçlanan 44 günlük savaşın akabinde açıklanan bildirinin en önemli maddeleri arasında yer alan Zengezur koridorunun önemi üzerine çalışma başlattı.

Türkiye ve Nahçıvan'ı Azerbaycan ile diğer Türk devletleriyle kavuşturması planlanan koridorun ele alınacağı panelin, 13 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Suna Altan'ın moderatörlüğünde düzenlenecek panele, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Sait Dilek ile Iğdır Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Şimşek katılacak.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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