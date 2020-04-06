Akademisyenler hafta sonu mesai yaparak bin 200 siperlik maske üretti - BALIKESİR Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulunda görevli akademisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu mesai yaparak bin 200 siperlik maske üretti.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulunda görevli akademisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu mesai yaparak bin 200 siperlik maske üretti.

Edremit Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, akademisyenler güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının siperlik maske ihtiyacını gidermek bir araya geldi.

Hafta sonu mesai yapan akademisyenler, lazer kesim yöntemiyle bin 200 siperlik maske yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Raif Sakin, talebi karşılamak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Sakin, maskelerin göz, yüz, burun ve ağızı koruduğunu ifade ederek, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA