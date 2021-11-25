Akademisyenler bilişim hukukunu ele alacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akademisyenler bilişim hukukunu ele alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akademisyenler bilişim hukukunu ele alacak

Türkiye genelinde 18 farklı üniversiteden akademisyenler Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu'nda bilişim hukukunu ele alacak.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye genelinde 18 farklı üniversiteden akademisyenler Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu'nda bilişim hukukunu ele alacak.

Akademisyenler bilişim hukukunu masaya yatırıyor. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, 3-4-5 Aralık 2021 tarihlerinde Üsküdar Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek. Sempozyuma, Türkiye'nin farklı şehirlerinden toplam 18 farklı üniversiteden akademisyen tarafından sunum yapılacak. Sempozyumda bilişim hukuku tartışılacak.

Üç gün sürecek olan sempozyumda; bilişimin anayasa ve idare hukukundaki yansımaları, dijital çağda elektronik haber leşme, bilişimin şirketler hukukundaki yansımaları, bilişimin sözleşmeler hukukundaki yansımaları, sosyal medya, bilişimin ceza hukukundaki yansımaları, yapay zeka kuramı, yapay zeka ve sorumluluk, e-spor, veri hukuku, bilişimin vergi hukukundaki yansımaları, bilişimin fikri mülkiyet hukukuna yansımaları, bilişimin yargılama hukukuna yansımaları olmak üzere toplam 14 farklı başlıkta, bilişim hukuku derinlemesine ele alınacak. - İSTANBUL

Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

 Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

 Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title