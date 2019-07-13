Akademisyenler arasındaki tartışmada profesöre ceza



ERZURUM'da geçen yıl Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, 2 kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan 'spektrofotometri' adlı cihaz nedeniyle çıkan tartışma adliyelik oldu. Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin, danışmanlığını yaptığı öğrencisi Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Sevinç Özakar'a 'terbiyesiz, ahlaksız, utanmaz, saygısız' dediği gerekçesiyle 'hakaret' suçundan 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olay, 5 Mart 2018 günü, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde meydana geldi. Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim üyesi olan Rukiye Sevinç Özakar ile danışman hocası Prof. Dr. Meltem Çetin arasında moleküler biyoloji cihazı 'spektrofotometri'nin kullanımı konusunda tartışma çıktı, fakülteye polis çağırıldı. Tartışma sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi.

'OKUMA YAZMAN VARSA, AL OKU'

Prof. Dr. Meltem Çetin'in kendisini tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri süren Dr. Öğr. üyesi Rukiye Sevinç Özakar'ın şikayeti üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce oluşturulan kurul inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Özakar, hocası Prof. Dr. Meltem Çetin'in 2011 yılından beri kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Prof. Dr. Çetin'in ağır hakaretlerine, beddualarına, aşağılamalarına uğradığını söyleyen Özakar, şunları söyledi:

"Olay günü laboratuvar dersine ara verdiğim sırada aynı fakültede araştırma görevlisi olan eşim Emrah, Meltem hocanın bizi çağırdığını söyledi. Odasına gittik, yanımızda Afife Büşra da vardı. Meltem Hanım çok gergin ve sinirliydi. Elinde bulunan bir kağıdı sallayarak, 'Bakın rektörlükten yazı geldi. Artık oda bölüm başkanlığına, yani bana zimmetli. Ben izin verdiğim sürece o kişi kullanacak' dedi. Kağıdı bana doğru sallayarak 'okuma yazman varsa, al oku' diyerek beni aşağıladı. Eşim deneylerin geç bittiğini, hafta sonu çalışıldığını, kimden izinle anahtarı alacağını sorarak cihazın kullanımını engellediğini söyledi. Bunun üzerine Meltem Hoca daha fazla sinirlendi. Ben 'Hocam bir yazı varsa, her şeyi hepimiz adaletli bir şekilde kullanmalıyız. Spektrofotometrenin lambası sağlamdı, sizin öğrencilerin kullanımı sonrası doğal olarak bozuldu ve alma gereği duydunuz' dedim. Meltem Hanım, Afife'ye 'git lambayı sök getir' dedi. Ben de 'hayır hocam yapamazsınız o devletin parasıyla alınmıştır' deyince, 'çıkın odamdan terbiyesizler' diye bağırdı. Dekan hanımın odasına durumu söylemek için gittik, kapısı kilitliydi. Meltem Hanım bana 'terbiyesiz, ahlaksız, yalancı' diye hakaret ediyordu. Yanımda gelip 'sen ne yapıyorsun?' deyip kolumdan çekip tartakladı."

'İFTİRA ATIYORLAR'

Suçlamaları kabul etmeyen Prof. Dr. Meltem Çetin ise 2011- 2015 yılları arasında Özakar'ın danışmanlığını yürüttüğünü, tezini tamamladıktan sonra kendisi hakkında gerçek olmayan söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Çetin, "Diğer öğretim üyelerini kullanarak bana mobbing uyguladı. Olay günü hiçbir şekilde hakaret etmedim. Odamdaki görüşmede Rukiye Hanım ve Emrah Bey bağırarak çirkin ithamlarda bulundular. Cihazın lambasının bozulduğunu saygısızca söylediler. Yapılan iftiralardan dolayı şikayetçiyim" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İZİN VERMEDİ, DANIŞTAY DAVA AÇILMASINI İSTEDİ

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Cezai Soruşturma Kurulu tarafından başlatılan inceleme sonunda Prof. Dr. Meltem Çetin'e soruşturma açılması için izin verilmedi. Rukiye Sevinç Özakar, soruşturma izni verilmesi için konuyu Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Dairesi, Rektörlüğün 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma açılmaması yönündeki kararını yerinde buldu. Ancak tanık beyanlarında da Prof. Dr. Meltem Çetin'in, Rukiye Sevinç Özakar'a 'terbiyesiz, utanmaz, ahlaksız, saygısız' dediğini doğruladığını bildiren Danıştay, Prof. Dr. Çetin'in Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirtti.

HAKSIZ TAHRİKLE HAKARET CEZASI

Danıştay kararı sonrası Erzurum 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Prof. Dr. Çetin, suçlamaları yine reddetti. Mahkeme, Prof. Dr. Meltem Çetin'i 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırdı, eylemin haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle bu cezayı 45 gün adli para cezasına indirdi. İyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, 37 gün adli para cezası verdi. Günlüğü 20 TL'den toplam 740 TL adli para cezasına mahkum edilen Prof. Dr. Meltem Çetin'e verilen cezada, hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Kaynak: DHA

- Erzurum