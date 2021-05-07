Akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialara cevap için Ardahan'daki toplu mezarların kazılmasını önerdi
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Akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialara cevap için Ardahan'daki toplu mezarların kazılmasını önerdi

Akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialara cevap için Ardahan'daki toplu mezarların kazılmasını önerdi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'daki akademisyenler, 1915 olaylarına bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilmesi için Ermeni çetelerince katledilen Türk vatandaşlarının bulunduğu toplu mezarlarda kazı yapılmasını istedi.

Ardahan'daki akademisyenler, 1915 olaylarına bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilmesi için Ermeni çetelerince katledilen Türk vatandaşlarının bulunduğu toplu mezarlarda kazı yapılmasını istedi.

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, AA muhabirine, her yıl gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı, Ardahan'daki toplu mezarlarda kazı yapılabileceğini söyledi.

Bu kazıların önemine değinen Sarıkaya, "Ardahan'da Türk soykırımına ilişkin yapılacak kazılarla birçok toplu mezar ortaya çıkacak. Bu mezarlarla gerçekler somut kanıtlarla görülecek, böylece iddialara bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilecek." dedi.

Sarıkaya, Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü olarak bütün toplu mezarların açılıp gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü akademik katkıyı sağlayacaklarını belirtti.

"Yanık Cami'den başlanarak toplu mezarlar açılabilir"

Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural da Ermeni çeteleri tarafından Ardahan'da gerçekleştirilen Türk soykırımı sonucunda oluşmuş pek çok toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak, "Bu mezarların bir an önce açılarak 100 yıldan fazla zamandır toprak altında yatan tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması gerekir. Bu, tarihe, insanlığa, ecdada ve torunlarımıza karşı bir sorumluluktur." diye konuştu.

Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi, arkeolog Göknil Arda, bölgede her türlü bilimsel kazıyı ve tespiti yapabilecek bilgi birikimi ve akademik donanıma sahip olduklarını anlatarak, "İmkan verildiği takdirde 3-4 Ocak 1915'te kanaat önderi durumundaki 300'den fazla Türk aydınının yakılarak şehit edildiği Yanık Cami'den başlamak üzere diğer toplu mezarlar da açılabilir." ifadelerini kullandı.

Göç ve Mağdurlar Derneği Başkanı Ahmet Ballı ise Yanık Cami bölgesinde inceleme yaparak, yıllardır Ermeni katliamlarıyla ilgili mücadele verdiğini, ömrü yettiğince de bunu sürdüreceğini söyledi.

Tarihçiler ve uzmanlarla geçmişte bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ballı, şunları kaydetti:

"Ermeni katliamı derken, Ardahan'da bir değil, birçok katliam var. Buralarda gerekli çalışmanın yapılması halinde bizler çok mesafe katetmiş olacağız. Artık bıktık, usandık, sözde ermeni soykırımını duymak istemiyoruz. Biz kimsenin hakkından bir şey talep etmiyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bir dönem burada yaptığımız keşif kazısında sadece 2 metrekarelik alandan 9 insan kafatası çıktı. Bunun örneğini başka bir yerde göremezsiniz. Çok ciddi bir katliam ve dram var burada. Bu esaret, Türkiye'nin hiçbir ilinde yaşanmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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