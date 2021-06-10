Akademisyene saldırıya soruşturma
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Akademisyene saldırıya soruşturma

Akademisyene saldırıya soruşturma
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Şişli'de akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Eray Ç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şişli'de akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Eray Ç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında ve sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapma gereği duyulduğunu bildirdi.

Başsavcılıkça, 6 Haziran 2021'de Eray Ç, Neşe Nur Akkaya ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Eray Ç. hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Neşe Nur Akkaya ve Y.F'nin 9 Haziran'da cumhuriyet başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda Eray Ç. hakkındaki soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında Eray Ç. bugün ifadesinin alınmasına müteakip 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Eray Ç'nin, tutuklanmasına hükmedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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